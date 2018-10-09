СК возбудил два дела по факту обстрелов в Донбассе

Светлана Петренко. Следователи возбудили два уголовных дела по факту обстрелов гражданских объектов в Донбассе, в результате которых пострадали мирные жители, заявила официальный представитель СК России

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — сказала она.

По версии следствия, 30 сентября ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов, не являющихся военными целями, в селе Старомихайловка Марьинского района самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В результате ранения получила несовершеннолетняя местная жительница.

6 октября, как отмечается, украинские военные произвели обстрел в посёлке шахты Трудовская Петровского района города Донецка, пострадал 55-летний мирный житель.

Ранее СК России возбудил уголовное дело после гибели детей при подрыве мины в Горловке в ДНР.