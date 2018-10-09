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СК возбудил два дела по факту обстрелов в Донбассе
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Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»

СК возбудил два дела по факту обстрелов в Донбассе 

RT на русском + ещё 5 44 минуты назад
Фото: sledcom.ru
Следователи возбудили два уголовных дела по факту обстрелов гражданских объектов в Донбассе, в результате которых пострадали мирные жители, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — сказала она.
По версии следствия, 30 сентября ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов, не являющихся военными целями, в селе Старомихайловка Марьинского района самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В результате ранения получила несовершеннолетняя местная жительница.
6 октября, как отмечается, украинские военные произвели обстрел в посёлке шахты Трудовская Петровского района города Донецка, пострадал 55-летний мирный житель.
Ранее СК России возбудил уголовное дело после гибели детей при подрыве мины в Горловке в ДНР.
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