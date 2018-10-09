Грузовик обрушил мост над Транссибом

Грузовик оказался тяжелым: мост рухнул на Транссиб

В Приамурье автомобильный мост рухнул на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Все произошло в тот момент, когда на переправу въехал грузовик, а товарный состав едва успел проскочить под ним. На кадрах с места происшествия видно, что из-под падающего моста успевает выбежать рабочий железной дороги. В региональном управлении СК проводится доследственная проверка. В городе Свободный , где обрушился мост, введен режим чрезвычайной ситуации.

В городе Свободный Амурской области автомобильный мост рухнул на пути Забайкальской железной дороги — главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Инцидент произошел рано утром 9 октября примерно в 4.36 по московскому времени на Михайло-Чесноковской улице.

На кадрах видно, что по железнодорожным путям следует товарный состав. И, когда поезд уже проехал под мостом, два пролета обрушиваются на пути вместе с грузовиком, который оказался на мосту. Также на видео можно разглядеть рабочего железной дороги, который едва успел выбежать из-под падающей переправы. Сзади мужчины все рушится, а он буквально выбегает из клубов пыли.

Между тем пострадавшего водителя грузовика госпитализировали. По предварительным данным, у мужчины ушиб грудной клетки, перелом голени и раздроблена стопа. По данным местных СМИ, он является гражданином Армении и работает в одной из строительных организаций города. Движение поездов временно приостановлено. Грузовые поезда отправляют на запасные пути.

В населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации.

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области сообщили, что по факту обрушения моста проводится служебная проверка.

«Девятого октября 2018 года в городе Свободном Амурской области произошло частичное обрушение автомобильного моста, проходящего над железнодорожными путями. По данному факту следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы управления.

Как сообщили в администрации города, по предварительным данным, мост обрушился из-за перегруза, когда по нему начал проезжать тяжелый грузовик: «по предварительной информации, происшествие вызвано проездом груженого большегрузного транспорта».

По факту обрушения моста Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели, оперативные группы администрации Свободного, сотрудники транспортной прокуратуры, полиции, врачи скорой помощи. Также прибыли губернатор Амурской области Василий Орлов и министр транспорта и строительства региона Александр Зеленин.

Как сообщили в мэрии города Свободный, принято решение демонтировать автомобильный мост.

В работах будут задействованы 70 военных железнодорожной бригады, которые будут разбирать завалы с помощью трала, двух бульдозеров и грузовиков. Более того, к работам будет привлечен строительный кран.

На данный момент решается вопрос о том, чтобы из-за обрушения не допустить транспортный коллапс в городе. Дело в том, что объездные дороги в Приамурье пришли в неудовлетворительное состояние после дождей. Администрация города выделила 500 тонн песка для их укрепления.

Обрушившийся путепровод был построен в 1982 году и соединял центральную и залинейную части города.

В последнее время автомобильные мосты нередко падают. 14 августа трагедия произошла в итальянском городе Генуя. Тогда обрушился 200-метровый участок моста Моранди, который находился на высоте около 45 метров. Все автомобили, а это 35 легковушек и три грузовика, упали вниз с огромной высоты. Многие машины оказались буквально «смяты в лепешку». Жертвами обрушения стали 43 человека, четверо из которых дети.

Обрушение виадука произошло в том числе на жилые дома. Из-за угрозы обрушений 311 семей, а это 632 человека, вынуждены были покинуть свои дома.

Позже стало известно, что компания «Autostrade per l'Italia», в ведении которой находился рухнувший мост, еще в феврале уведомляла Министерство инфраструктуры и транспорта Италии о том, что опоры моста на 20% утратили свою прочность, а значит, сооружению требовался капитальный ремонт. Однако каких-либо действий для осуществления ремонта не последовало.