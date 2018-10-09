Глава УФСИН по Тюменской области ушел в отставку

"Костенко освобожден от занимаемой должности в виду того, что подал рапорт по собственному желанию", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сейчас исполняет обязанности главы областного УФСИН заместитель начальника ведомства Андрей Рукосмотров.

Костенко был назначен на должность начальника УФСИН России по Тюменской области приказом президента 3 октября 2017 года. До этого он в течение двух лет возглавлял УФСИН по Ярославской области, где в то время был жестоко избит заключенный Евгений Макаров

Видео с избиением Макарова опубликовала в июле "Новая газета" . По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт". По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии, заключены под стражу 14. Фигурантам предъявлено обвинение.