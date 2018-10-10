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Убийство королевы красоты попало на видео
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Убийство королевы красоты попало на видео 

Дни.ру + ещё 4 7 часов назад
Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц в центре Багдада, сняли на видео момент убийства известной иракской модели, победительницы конкурса "Мисс Ирак" Тары Фарес. 22-летнюю девушку застрелили в собственном автомобиле Porsche.
На записи видно, как стрелок бежит от машины убитой им девушки и запрыгивает на мотоцикл к подельнику, после чего они скрываются с места происшествия. Автомобиль с мертвой королевой красоты за рулем продолжает медленно ехать. Шокирующую запись опубликовал Пятый канал.
Напомним, само преступление произошло 27 сентября. Министерсво внутренних дел Ирака считает, что к убийству имеет отношение "известная преступная экстримистская группа". Девушка вела собственный аккаунт в Instagram, где выкладывала достаточно откровенные, по меркам консервативного общества, фотографии. В частности, она фотографировалась с непокрытой головой, а на некоторых снимках видны ее колени. Не все в Ираке смогли понять и разделить такую открытость.
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