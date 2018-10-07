Ещё
В Одессе обстреляли автомайданщика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Одессе обстреляли автомайданщика 

Украина.ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате стрельбы на Люстдорфской дороге в Одессе пострадал человек, в городе введен оперативный план «Сирена».
Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице пресс-службы Главного управления Нацполиции в Одесской области в Facebook 7 октября.
Известно, что происшествие случилось примерно в одиннадцать часов вечера субботы на Люстдорфской дороге.
«Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные, совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один человек ранен и госпитализирован с диагнозом «огнестрельное непроникающее ранение поясничного отдела позвоночника».
«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план "Сирена"», — сообщается на сайте.
Также, согласно заявлению правоохранителей, они уже владеют информацией о лицах, совершивших стрельбу, и в данный момент предпринимают меры по их задержанию.
По данным, опубликованным на официальной странице «Автомайдан Одесса» в Facebook, потерпевшим оказался активист данной организации, лидером которой является Евгений Резвушкин.
Резвушкин является фигурантом ряда уголовных дел, в частности по статьям «хулиганство» и «препятствование журналистской деятельности». В сентябре 2015 года он был арестован, но благодаря вмешательству активистов «Евромайдана» был выпущен на свободу.
При этом с 2017 года в Одессе функционируют два «Автомайдана». В марте 2017, по совместному решению лидеров Всеукраинского объединения «Автомайдан», главой одесской ячейки движения стал Виталий Устименко. Как отметили автомайданщики, прежний руководитель — Евгений Резвушкин — попал в черный список после того, как принял участие в разгоне протестующих под зданием горсовета.
«У нас была здесь (в Одессе — ред.) ячейка, которую возглавлял Евгений Резвушкин. Этот господин попал в "черный список" официально у нас на сайте, и прошу не ассоциировать "Автомайдан" с Резвушкиным», — заявил тогда активист «Автомайдана», исполнительный директор группы компаний «Медиатрейд» и сын экс-министра обороны Анатолия Гриценко Алексей Гриценко.
Украина.ру: последние новости
Постой, паровоз. Украина требует от России вернуть 30 тысяч вагонов Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек Украинское судно с десятками нелегалов задержали в Греции
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы172
На учениях НАТО случилось ЧП27
«Тошно слушать»: Стриженову гонят из «Время покажет»515
Бузова рассказала о сексе14
«Отключим свет в Кремле»: Лондон угрожает Москве52
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:00
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
00:40
Мужчина обгорел, поджигая машину соседа
Криминал Происшествия
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение