В Одессе обстреляли автомайданщика

В результате стрельбы на Люстдорфской дороге в Одессе пострадал человек, в городе введен оперативный план «Сирена».

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице пресс-службы Главного управления Нацполиции в Одесской области в Facebook 7 октября.

Известно, что происшествие случилось примерно в одиннадцать часов вечера субботы на Люстдорфской дороге.

«Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные, совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства и скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек ранен и госпитализирован с диагнозом «огнестрельное непроникающее ранение поясничного отдела позвоночника».

«Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план "Сирена"», — сообщается на сайте.

Также, согласно заявлению правоохранителей, они уже владеют информацией о лицах, совершивших стрельбу, и в данный момент предпринимают меры по их задержанию.

По данным, опубликованным на официальной странице «Автомайдан Одесса» в Facebook, потерпевшим оказался активист данной организации, лидером которой является Евгений Резвушкин

Резвушкин является фигурантом ряда уголовных дел, в частности по статьям «хулиганство» и «препятствование журналистской деятельности». В сентябре 2015 года он был арестован, но благодаря вмешательству активистов «Евромайдана» был выпущен на свободу.

При этом с 2017 года в Одессе функционируют два «Автомайдана». В марте 2017, по совместному решению лидеров Всеукраинского объединения «Автомайдан», главой одесской ячейки движения стал Виталий Устименко . Как отметили автомайданщики, прежний руководитель — Евгений Резвушкин — попал в черный список после того, как принял участие в разгоне протестующих под зданием горсовета.