На учениях НАТО случилось ЧП

В Литве во время учений погиб военнослужащий из ФРГ

Литве во время учений произошёл несчастный случай, в результате которого погиб военнослужащий из Германии . Об этом информирует Минобороны Литвы. Инцидент произошёл вечером 6 октября на полигоне в городе Пабраде. «Несчастный случай произошёл при столкновении БТР, которым управлял военнослужащий, с деревом», — заявили в литовской оборонном ведомстве. Отмечается, что правоохранительные органы Германии проводят расследование по факту произошедшего. Ранее сообщалось, что истребители НАТО проведут тренировочные полёты над Эстонией.