На учениях НАТО случилось ЧП

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В Литве во время учений погиб военнослужащий из ФРГ 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
В Литве во время учений произошёл несчастный случай, в результате которого погиб военнослужащий из Германии. Об этом информирует Минобороны Литвы.
Инцидент произошёл вечером 6 октября на полигоне в городе Пабраде.
«Несчастный случай произошёл при столкновении БТР, которым управлял военнослужащий, с деревом», — заявили в литовской оборонном ведомстве.
Отмечается, что правоохранительные органы Германии проводят расследование по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что истребители НАТО проведут тренировочные полёты над Эстонией.
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