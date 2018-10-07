На учениях НАТО случилось ЧП

В Литве во время учений произошёл несчастный случай, в результате которого погиб военнослужащий из Германии. Об этом информирует Минобороны Литвы.
Инцидент произошёл вечером 6 октября на полигоне в городе Пабраде.
«Несчастный случай произошёл при столкновении БТР, которым управлял военнослужащий, с деревом», — заявили в литовской оборонном ведомстве.
Отмечается, что правоохранительные органы Германии проводят расследование по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что истребители НАТО проведут тренировочные полёты над Эстонией.