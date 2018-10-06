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Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину
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Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Пилот вертолёта AS-350 B3, на борту которого находился заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, был убит выстрелами в спину. Об этом со ссылкой на свой источник в силовых ведомствах сообщает радиостанция «Говорит Москва».
>> Заместитель Чайки погиб в авиакатастрофе
По словам источника, 54-летний Станислав Михнов, предположительно, был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину до аварии вертолёта.
Частный вертолёт AS 350 B3 потерпел крушение в лесу в Солигаличском районе Костромской области. На его борту находились четыре человека: пилот и трое пассажиров. Их тела сильно обгорели.
Как сообщалось, авария могла произойти из-за того, что при плохой погоде в темное время суток пилот не справился с управлением, в результате вертолет зацепил винтом верхушки деревьев и упал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).
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