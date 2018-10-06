На Галапагосах похитили более сотни черепах

Из национального парка на Галапагосских островах похищено более 120 слоновых черепах. Власти Эквадора начали расследование преступления.

27 сентября дирекция национального парка сообщила в прокуратуру о пропаже 123 черепах, выращенных в питомнике на острове Исабела. Животные относятся к видам Слоновая черепаха Гюнтера и Пещерная слоновая черепаха, находящимся под угрозой исчезновения, сообщило министерство экологии Эквадора. Власти пока не раскрывают детали расследования.

Как писал News.ru, в августе в Приморье было возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, перевозившего шкуры и кости трёх краснокнижных амурских тигров.

Необычный багаж был обнаружен в салоне автомобиля у села Барабаш на юге Приморья. Иностранец пояснил, что приехал в Россию для покупки ценных товаров, применяемых в восточной медицине, сообщала пресс-служба краевого погрануправления ФСБ

Шкуры и кости хищников исследовали сотрудники Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра. По их мнению, амурских тигров убили из огнестрельного оружия. Ущерб составил 3,3 млн рублей.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных.