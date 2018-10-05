Запах Солсбери: студенты отравились духами

Массовое отравление детей духами произошло в Татарстане . Как сообщают в местном Минздраве, студенты педагогического колледжа почувствовали себя плохо после того, как одна из девушек распылила купленный в интернет-магазине парфюм. 16 детей госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело, а прокуратура запустила проверку.

В педагогическом колледже, расположенном в городе Арск Республики Татарстан, 18 студентов отравились после распыления духов.16 из них госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает местный Минздрав.

«В Арском районе произошло массовое отравление детей. 18 человек доставлены в Арскую ЦРБ, 16 из них госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ингаляционное отравление неизвестным веществом. Детям оказывается вся необходимая помощь», — заявили в ведомстве.

Ситуация взята под контроль главы регионального Минздрава . Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел 5 октября на уроке психологии. Во время перерыва одна из студенток начала показывать своим однокурсницам новые духи, купленные в интернет-магазине. Директор колледжа Гульнара Гарипова заявила ТАСС , что парфюм был куплен за 50 рублей.

Подростки начали брызгать туалетную воду себе на тело. «Надышавшись парами, одногруппники начали падать в обморок», — пишет телеграм-канал 112. В 11:42 (по мск) на станцию скорой помощи поступил вызов из Арского колледжа.

«Студенты второго курса, 2001-2002 годов рождения, жаловались на тошноту, рвоту, головокружение. 16 человек были госпитализированы, они находятся у нас», — рассказал ТАСС главврач Арской центральной районной больницы Тальгат Багаутдинов. По его словам, медики поставили предварительный диагноз: «ингаляционное отравление неизвестным веществом».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного Комитета.

Свою проверку также запустила прокуратура Республики Татарстан.

«Прокурору Арского района поручено провести проверку с привлечением необходимых специалистов, а также координировать на месте действия уполномоченных органов. В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые к этому привели. Ход проверки прокуратура республики взяла на особый контроль», — говорится на сайте ведомства.

В феврале 2018 года также сообщалось об отравлении детей духами. Инцидент произошел в пермской школе №19. Один из пятиклассников распылил сильно пахнущие духи — после этого находящиеся рядом учащиеся почувствовали себя плохо.

«Ребята сказали, что першит в горле и закружилась голова, и учительница собрала детей, вывела из кабинета в актовый зал», — рассказала директор школы №19 Екатерина Погребицкая телеканалу «Вести. Пермь».

После этого в школу были вызваны медики. К зданию прибыли шесть карет скорой помощи.

«Осмотрены 53 ребенка, из них шесть были госпитализированы. Дежурство закончилось где-то около трех часов», — сообщил замглавврача пермской станции скорой медпомощи Игорь Данилов.

Троих из шестерых детей забрали в стационары — остальные отправились домой с родителями.

«Состояние девочек удовлетворительное, общие клинические анализы у них в пределах нормы. Еще дополнительно обследования отправлены в город, результаты будут завтра. Когда планируем выписать — это все зависит от результатов обследования», — сообщала позже заведующая педиатрическим отделением местной больницы Наталья Ширинкина.

Еще одно отравление духами произошло в октябре 2016 года в Казахстане. В селе Шетпе шестиклассница принесла в школу арабский масляный парфюм, который она решила распылить. Находящиеся в учебном классе дети начали жаловаться на плохое самочувствие. Их отвели к школьной медсестре, которая приняла решение вызвать скорую помощь. В итоге шесть школьников доставили в центральную районную больницу.

Спустя три часа анализов и оказания медпомощи детей отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

В местном департаменте по защите прав потребителей заявили, что духи «Dalal», которыми отравились школьники, продавались в магазине халяльных товаров «Ясин». При этом у товара не было сертификата соответствия, а у магазина — лицензии.