В России трагически погибли военнослужащие

Двое военнослужащих погибли во время учений в Стругокрасненском районе Псковской области , сообщает «Общая газета».

Как пишет издание, в ходе военных учений командиры решили посмотреть, как ведет себя на воде БМД-4М.

Как только машина оказалась в реке, она тут же пошла ко дну. В БМД находились четверо военнослужащих — двое успели выбраться.