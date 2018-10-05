Ещё
В России трагически погибли военнослужащие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России трагически погибли военнослужащие 

Рамблер 1 час назад
Двое военнослужащих погибли во время учений в Стругокрасненском районе Псковской области, сообщает «Общая газета».
Как пишет издание, в ходе военных учений командиры решили посмотреть, как ведет себя на воде БМД-4М.
Как только машина оказалась в реке, она тут же пошла ко дну. В БМД находились четверо военнослужащих — двое успели выбраться.
По данным «МБХ Медиа», на учениях погибли военнослужащие 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии 24-летний контрактник Владислав Новиков и 20-летний срочник Максим Сазонов, которому оставалось служить два месяца.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия поверила обвинениям против России
Съедает рак: Юдашкин резко сдал
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП
Заместителя Чайки погубил загадочный пассажир224
США анонсировали ответ на С-300 в Сирии305
Видео
01:08
Назвавшая гостя идиотом ведущая «России-1» объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия поверила обвинениям против России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение