В России трагически погибли военнослужащие 

Двое военнослужащих погибли во время учений в Стругокрасненском районе Псковской области, сообщает «Общая газета».
Как пишет издание, в ходе военных учений командиры решили посмотреть, как ведет себя на воде БМД-4М.
Как только машина оказалась в реке, она тут же пошла ко дну. В БМД находились четверо военнослужащих — двое успели выбраться.
По данным «МБХ Медиа», на учениях погибли военнослужащие 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии 24-летний контрактник Владислав Новиков и 20-летний срочник Максим Сазонов, которому оставалось служить два месяца.