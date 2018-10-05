Маршрутка-убийца работала незаконно

Маршрутка-убийца незаконно возила пассажиров

По его словам, это частная компания, которая занималась пассажирскими перевозками под видом заказных. Других деталей Руденя не привел.

Губернатор рассказал, что МВД Минтранс сейчас занимаются зачисткой регионального рынка от нелегальных заказных перевозок.

По данным Telegram-канала «112», маршрутное такси было оформлено на Ивана Курояна 1941 года рождения. Иногда пассажиров возил он сам (и получил множество штрафов за превышение скорости), также за рулем появлялся Александр Мальков (его также не раз штрафовали). Канал отмечает, что частники возили людей даже без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП): «то есть купил автобус, прикрепил номер маршрута и поехал».

Авария, о которой идет речь, произошла утром 5 октября у села Некрасово. На трассе Тверь — Ржев маршрутка Ford вылетела на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом ЛиАЗ . Все 13 погибших находились в маршрутном такси.

По последним данным, в ДТП пострадали четыре человека, в том числе 48-летний водитель автобуса и его 19-летний пассажир. По предварительной информации, в автобусе находились водитель и два пассажира.