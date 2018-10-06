Скандал в День учителя: педагог совратила школьника 

В Канске (Красноярский край) в день учителя вскрылись подробности сексуального скандала, в центре которого оказалась 30-летняя Светлана Филиппова, преподаватель английского языка, и ученик девятого класса школы № 6, сообщает сайт «Запад 24».
По словам педагога, в эту школу она устроилась в самом начале учебного года, вскоре учительница заметила, что один из учеников из 9 "А" класса проявляет к ней интерес. В итоге с подачи Филипповой между ними завязалась переписка. Женщина отправила подростку фото своей обнаженной груди.
Спустя некоторое время история стала достоянием общественности. В итоге учительница ушла из школы и намерена искать работу в далекой от образования сфере. У нее есть две дочери шести и четырех лет. Помимо поиска новой работы, Филиппова озадачена серьезной проблемой. Муж, с которым она недавно развелась, намерен отнять у нее детей, обвиняя ее в том, что она плохо следит за ними.
По словам мужчины, интерес к подросткам женщина проявляет не в первый раз. «Ее за это увольняли не раз, и каждый раз это выглядело как "по собственному желанию". Предпоследний, в 2017 году — из школы в деревне Сотниково, где подросток принес переписку на сексуальные темы с ней директору. Об этом я известил и прокуратуру, и отдел образования Канска.
Результата никакого не было. Теперь вот очередное "по собственному желанию"», — рассказал мужчина.