Ещё
40 украинских шахтеров остались под землей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 40 украинских шахтеров остались под землей из-за снижения зарплаты 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 40 горняков на шахте "Октябрьская" в Днепропетровской области Украины отказались подниматься на поверхность из-за понижения им заработной платы, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"На шахте "Октябрьская" при Криворожском железорудном комбинате остались под землей (отказались подниматься на поверхность — ред.) 39 горняков, потому что у них снизился уровень заработной платы. Шахтеры находятся на глубине 1115 метров. Сейчас к ним поехали представители администрации. Лидеры Независимого профсоюза горняков комбината и рудника сейчас находятся на шахте", — написал Волынец на странице в Facebook.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Последние новости
Украинские катера-невидимки стали кошмаром Счет жертвам на подростковых "вписках" идет на десятки Германия подписала американскому СПГ приговор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предъявили обвинения к сотрудникам ГРУ172
Россию захотели выдворить из Совбеза ООН875
Раскрыто влияние «Доширака» на организм152
ЧП на Крымском мосту, ответ НАТО России и другие события дня28
Прояснилась ситуация с госпитализацией Павла Воли15
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение