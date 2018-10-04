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Экс-продюсер Noize MC изгнал бесов из матери и пожалел
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Экс-продюсер Noize MC изгнал бесов из матери и пожалел 

Рамблер + ещё 2 9 часов назад
Фото: molodmos.ru
Бывший продюсер рэпера Noize MC Антон Холендро был задержан после попытки изгнать бесов из собственной матери. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, накануне директору сайта Rap.ru и экс-продюсеру Noize MC показалось, что в его мать вселились демоны. Решив изгнать их, Холендро раздел мать и стал обливать ее святой водой.
Не удовлетворившись результатами любительского обряда экзорцизма, мужчина решил обратиться к профессионалам, которыми по известной ему одному причине счел пожарных.
Пожарные, в свою очередь, передали вызов продюсера полицейским и медикам. Первые задержали молодого человека, а вторые направили его на обследование в больницу.
В середине июля бесы, привидевшиеся 80-летней волгоградской пенсионерке, стали причиной смерти ее 79-летней соседки по палате. Пенсионерка зарезала ее, а позже объяснила полиции, что таким образом пыталась изгнать вселившихся в соседку демонов.
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