На Крымском мосту произошло ЧП

Железнодорожный пролет Крымского моста упал в воду. Об этом со ссылкой на информационный центр «Крымский мост» сообщает РИА Новости

Инцидент произошел при опускании пролета на опоры между Тузлинской косой и островом Тузла . Предварительной причиной ЧП названа неисправность домкратной системы.

В результате падения ж/д пролета никто не пострадал, опоры Крымского моста повреждены не были, а сам съехавший на мелководье пролет вскоре будет извлечен из воды при помощи кранов.

В инфоцентре подчеркнули, что инцидент никак не скажется на сроках строительства железнодорожной части сооружения.