На Крымском мосту произошло ЧП 

Железнодорожный пролет Крымского моста упал в воду. Об этом со ссылкой на информационный центр «Крымский мост» сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел при опускании пролета на опоры между Тузлинской косой и островом Тузла. Предварительной причиной ЧП названа неисправность домкратной системы.
В результате падения ж/д пролета никто не пострадал, опоры Крымского моста повреждены не были, а сам съехавший на мелководье пролет вскоре будет извлечен из воды при помощи кранов.
В инфоцентре подчеркнули, что инцидент никак не скажется на сроках строительства железнодорожной части сооружения.
Автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая официально открыл президент России Владимир Путин. На следующий день по сооружению, построенному на полгода раньше запланированного, началось регулярное движение. 1 октября по мосту было разрешено движение грузовиков, вес которых превышает 3,5 тонны, а старт движения поездов запланирован на декабрь 2019 года.