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Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля
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Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля 

Рамблер + ещё 24 52 минуты назад
Мужчину, угрожавшего взорвать машину в центре Москвы, убедил сдаться лично глава Росгвардии Виктор Золотов. Об этом в своем твиттере рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам парламентария, Золотов узнал, что мужчина потребовал встречи с ним, и принял решение приехать на место происшествия.
Как уточняет ТАСС, генерал сел в машину к мужчине, успокоил его и убедил сдаться. В это время в машине действительно находился баллон с газом.
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В комментариях к посту Хинштейна эту историю назвали «показухой».
«Вряд ли те, кто поливают генерала грязью, отважились бы повторить его поступок», — ответил депутат критикам.
Хинштейн подчеркнул, что они вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, а затем Золотов передал ключи от машины сотрудникам ФСО. После этого мужчину задержали.
Накануне, 3 октября, в центре Москвы на Васильевском спуске 41-летний мужчина пригрозил взорвать газовый баллон в своем Mercedes-Benz. Водителя остановили, когда он попытался проехать на красный сигнал светофора. После этого он начал вести себя неадекватно и угрожать взрывом.
Позже стало известно, что за рулем находился уроженец Приморья Дмитрий Шалай. СМИ писали, что два года назад он перекрыл дорогу у отдела полиции в приморском городе Арсеньев, требуя вернуть изъятый у него муляж огнестрельного оружия.
После задержания Шалая в Москве его отправили на психиатрическую экспертизу. Хинштейн отметил, что у мужчины возникли проблемы с бизнесом. Почему он хотел встретиться с Золотовым, не уточняется. По словам депутата, претензий к генералу у него не было.
Комментарии134
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