Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля

По словам парламентария, Золотов узнал, что мужчина потребовал встречи с ним, и принял решение приехать на место происшествия.

Как уточняет ТАСС , генерал сел в машину к мужчине, успокоил его и убедил сдаться. В это время в машине действительно находился баллон с газом.

В комментариях к посту Хинштейна эту историю назвали «показухой».

«Вряд ли те, кто поливают генерала грязью, отважились бы повторить его поступок», — ответил депутат критикам.

Хинштейн подчеркнул, что они вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, а затем Золотов передал ключи от машины сотрудникам ФСО . После этого мужчину задержали.

Накануне, 3 октября, в центре Москвы на Васильевском спуске 41-летний мужчина пригрозил взорвать газовый баллон в своем Mercedes-Benz. Водителя остановили, когда он попытался проехать на красный сигнал светофора. После этого он начал вести себя неадекватно и угрожать взрывом.

Позже стало известно, что за рулем находился уроженец Приморья Дмитрий Шалай. СМИ писали, что два года назад он перекрыл дорогу у отдела полиции в приморском городе Арсеньев, требуя вернуть изъятый у него муляж огнестрельного оружия.

После задержания Шалая в Москве его отправили на психиатрическую экспертизу. Хинштейн отметил, что у мужчины возникли проблемы с бизнесом. Почему он хотел встретиться с Золотовым, не уточняется. По словам депутата, претензий к генералу у него не было.