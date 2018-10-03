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Площадь у Кремля оцепили из-за угрозы взрыва
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Площадь у Кремля оцепили из-за угрозы взрыва 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
Фото: ТАСС
В среду, 3 октября, 41-летний мужчина пригрозил взорвать газовый баллон в своем Mercedes-Benz, находящемся в центре Москвы на Васильевском спуске. Об этом сообщает «Пятый канал».
По данным канала, водителя остановили, когда он попытался проехать на красный сигнал светофора. После этого он начал вести себя неадекватно и угрожать взрывом.
Правоохранители установили личность водителя. Им оказался уроженец Приморья по имени Дмитрий Шалай. По данным Telegram-канала «112», на номере его «Гелендвагена» — цифры 666.
Telegram-канал Mash уточняет, что Шалай потребовал личной встречи с главой Росгвардии, генералом Виктором Золотовым.
Mercedes Шалая оцепила полиция. С мужчиной начал переговоры комендант Кремля, генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.
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