Площадь у Кремля оцепили из-за угрозы взрыва

В среду, 3 октября, 41-летний мужчина пригрозил взорвать газовый баллон в своем Mercedes-Benz, находящемся в центре Москвы на Васильевском спуске. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным канала, водителя остановили, когда он попытался проехать на красный сигнал светофора. После этого он начал вести себя неадекватно и угрожать взрывом.

Правоохранители установили личность водителя. Им оказался уроженец Приморья по имени Дмитрий Шалай. По данным Telegram-канала «112», на номере его «Гелендвагена» — цифры 666.

Telegram-канал Mash уточняет, что Шалай потребовал личной встречи с главой Росгвардии, генералом Виктором Золотовым