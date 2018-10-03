Следователи рассказали, как полковник Захарченко «заработал» 2 млрд

Следствие наконец объяснило происхождение части «капитала» полковника МВД . Это произошло в ходе ареста новых фигурантов дела. Откуда взялись остальные деньги, пока неизвестно

Впервые на официальном уровне рассказали о происхождении денег полковника Захарченко. Он получал взятки от бизнесмена Валерия Маркелова — всего 2 млрд рублей за девять лет. А самое важное, это основная деятельность Маркелова. Он, по версии Forbes, «король госзаказа»: его компания «1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, это крупнейший подрядчик РЖД . Только за год эта компания и ее структуры получили от монополии заказы более чем на 200 млрд рублей.

Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ «Наверное, толчком для этого скандала послужила как раз смена руководства РЖД. Но если смотреть на те суммы, которые изначально фигурировали в деле, то фактически речь идет о полумиллиарде долларов. То есть вряд ли такая сумма могла быть получена исключительно от махинаций на подрядах РЖД. Возможно, часть этой суммы была получена, но не целиком».

Часть денег, по версии следствия, пришла из другого источника. Захарченко связывали с рухнувшим Нота-банком. Полковник предупредил руководство банка, что у него начались проблемы с Уголовным кодексом.

Связующим звеном был некий адвокат из Ростовской области Виктор Белевцов, его тоже арестовали. Он, по версии следствия, был посредником при передаче взяток полковнику. Как красиво выразился следователь, адвокат делал это из «ложно понятого чувства товарищества». Судя по заявлениям в зале суда, он передавал и взятки от совладельца подрядчика РЖД Маркелова. Последнего задержали в Сочи в гостинице «Талисман», а потом перевезли в Москву. Следователь Роман Буравлев рассказал в суде, что Маркелов использовал приемы конспирации:

«После совершения инкриминируемого деяния, в том числе и накануне задержания, Маркеловым были приняты меры по конспирации, которые заключались в том, что он менял места проживания, непосредственно в день задержания скрывался в гостинице даже под чужой фамилией, вел переговоры с иными лицами, а также использовал технические средства, которые не позволяют правоохранительным органам осуществлять контроль его переговоров».

Правда, потом адвокаты пояснили, что секретные технические средства связи — это WhatsApp и Viber. Возможно, впереди публику ждет занимательный рассказ, в котором будут фигурировать полковник Захарченко , подрядчики РЖД и сама госкорпорация.

Каковы были их отношения, сейчас доподлинно не известно. Хотя «Новая газета» со ссылкой на одного из участников схемы писала, что на подрядах РЖД ежегодно похищали десятки миллиардов рублей. Дмитрий Захарченко якобы следил, чтобы правоохранительные органы этими делами не интересовались, за что и получал 150 тысяч евро в месяц.