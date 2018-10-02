У Калининграда взорвался паром с пассажирами

В Балтийском море взорвался паром с пассажирами

В Балтийском море в 135 километрах от Калининграда произошел взрыв на пассажирском пароме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, после взрыва на судне начался пожар. По предварительным данным, на борту парома находятся более 330 человек.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Издание «Невские новости» сообщает, что все пассажиры были эвакуированы. Их жизни ничего не угрожает.

Причины взрыва пока неизвестны.