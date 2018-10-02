Россиянку зарезали в Бельгии

20-летнюю россиянку зарезали в Бельгии . Об этом прокурор города Кортрейка рассказал изданию De Standaard.

По словам Тома Янссена, тела россиянки Юлии С. и 18-летнего выходца из Афганистана Нессара Дж. с колото-резаными ранами были найдены в студенческом общежитии в центре Кортрейка.

По подозрению в убийстве молодых людей был задержан 20-летний иранец Мохамад М. В это время молодой человек находился в местной больнице, куда обратился из-за травмы руки.

Вскоре подозреваемый будет допрошен полицией, после чего суд изберет ему меру пресечения. Завтра тела убитых россиянки и афганца будут подвергнуты вскрытию.

Прокурор не уточнил, какими мотивами мог руководствоваться убийца.