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Россиянку зарезали в Бельгии
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Россиянку зарезали в Бельгии 

Рамблер + ещё 6 45 минут назад
Фото: Reuters
20-летнюю россиянку зарезали в Бельгии. Об этом прокурор города Кортрейка рассказал изданию De Standaard.
По словам Тома Янссена, тела россиянки Юлии С. и 18-летнего выходца из Афганистана Нессара Дж. с колото-резаными ранами были найдены в студенческом общежитии в центре Кортрейка.
По подозрению в убийстве молодых людей был задержан 20-летний иранец Мохамад М. В это время молодой человек находился в местной больнице, куда обратился из-за травмы руки.
Вскоре подозреваемый будет допрошен полицией, после чего суд изберет ему меру пресечения. Завтра тела убитых россиянки и афганца будут подвергнуты вскрытию.
Прокурор не уточнил, какими мотивами мог руководствоваться убийца.
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