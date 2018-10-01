Женщина укусила полицейского из-за водки 

Полицейский пострадал во время рейда по продуктовым магазинам в Нефтекамске. В ходе планового мероприятия по выявлению контрафактного алкоголя одна из владелиц торговой точки попыталась воспрепятствовать проверке правоохранителей. Женщина не захотела отдавать поддельную спиртосодержащую продукцию и дала полицейскому отпор, укусив его за руку. Инцидент был снят на видеокамеру: на кадрах видно, как мужчина уговаривает продавщицу отдать ему бутылку с опасным напитком, но все увещевания оказываются тщетными. Женщина, пытаясь спасти контрафакт, кусает представителя правоохранительных органов. Виновница происшествия по суду получила три с половиной года условно, её дочь и мужа приговорили к трём годам условно.