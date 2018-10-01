Экс-министр транспорта Украины задержан в Москве

Полиция в Москве задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, объявленного в розыске за нападение на посольство Российской Федерации в Киеве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.
Рудьковский возглавлял украинский Минтранс в 2006-2007 годах, был также депутатом Верховной рады. В июне 2014 года в ходе массовых беспорядков в Киеве он бросил камень в российское диппредставительство. В России по этому факту было возбуждено уголовное дело, Басманный районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте бывшего украинского чиновника. В 2014 году Рудьковский покинул пределы Украины.