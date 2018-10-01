Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание

Московские полицейские ответили стрельбой на замечание прохожего. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, в ночь на воскресенье двое молодых людей, прогуливаясь по Дербеневской улице, стреляли из травматического пистолета в воздух. 25-летний прохожий, уроженец Пятигорска, сделал им замечание, в ответ молодые люди стали стрелять в него.

Стрелки были задержаны по горячим следам и оказались полицейскими — лейтенантом и старшим сержантом отдела МВД по Даниловскому району 34 и 33 лет соответственно. Оба в момент инцидента находились не при исполнении.

Расстрелянный патрульными мужчина был доставлен в больницу с ранениями живота, груди и головы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время коллеги стрелков расследуют произошедшее.