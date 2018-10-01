Ещё
Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские в Москве расстреляли прохожего за замечание 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московские полицейские ответили стрельбой на замечание прохожего. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, в ночь на воскресенье двое молодых людей, прогуливаясь по Дербеневской улице, стреляли из травматического пистолета в воздух. 25-летний прохожий, уроженец Пятигорска, сделал им замечание, в ответ молодые люди стали стрелять в него.
Стрелки были задержаны по горячим следам и оказались полицейскими — лейтенантом и старшим сержантом отдела МВД по Даниловскому району 34 и 33 лет соответственно. Оба в момент инцидента находились не при исполнении.
Расстрелянный патрульными мужчина был доставлен в больницу с ранениями живота, груди и головы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
В настоящее время коллеги стрелков расследуют произошедшее.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег89
Марина Хлебникова нашла экс-мужа мертвым11
Горячая военнослужащая разделась для календаря14
Раскрыты тайны личной жизни второго «отравителя» Скрипаля275
Звезду «Интернов» разыскивает полиция17
Видео
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
00:42
Кремль расказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
01:09
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ
Политика
00:28
Иран нанес ракетные удары по Сирии
Армия Африка
00:28
Иран запустил по Сирии ракеты с угрозами США и Израилю
Армия
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:32
Звезду «Интернов» разыскивает полиция
Шоу-бизнес Происшествия
01:33
Раскрыты тайны личной жизни второго «отравителя» Скрипаля
Политика
00:57
Британия отказалась выдавать России банкира
Политика
00:35
Раскрыто число погибших в Сирии военных РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение