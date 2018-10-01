«Жирная свинья орала»: автомобилиста убили из-за музыки

Под Волгоградом мужчина расстрелял соседа-автомобилиста за громкую музыку

Волгоградской области автомобилист стал жертвой жестокой расправы из-за громкой музыки ранним утром. Обвиняемый по делу проснулся и услышал, как его жена делает замечание пьяному мужчине. Тогда он решил взять дело в свои руки и с «травматом» спустился во двор. Однако выяснять отношения мужчина не стал и без предупреждения выстрелил нарушителю тишины в голову. После чего уехал к маме, где его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В городе Волжский Волгоградской области на автомобильной парковке в упор застрелили мужчину за громкую музыку в автомобиле. Трагедия случилась еще в воскресенье, 30 сентября, однако известно о ней стало лишь в понедельник.

Инцидент произошел около 4.20 в 14-ом микрорайоне во дворе дома 180 по проспекту имени Ленина. В это время подозреваемого 32-летнего мужчину разбудила громкая музыка, которая доносилась со двора. На парковке стоял автомобиль, в котором работала магнитола. Он услышал, что его жена через открытое окно кричит, делая кому-то замечание.

По некоторым данным, подозреваемый сначала кинул в окно в сторону машины шумовую гранату для игры в пейнтбол. Однако после этого ситуация не изменилась. Зато проснулись соседи, которые стали очевидцами жестокой расправы. По другим данным, именно погибший мужчина, желая успокоить кричащую женщину, кинул в нее петарду, что и разозлило ее мужа.

После этого муж женщины захотел решить конфликт не словами, а делом: взял травматический пистолет и с другом, который, по данным местных СМИ вооружился то ли битой, то ли арматурой, пошел во двор. «Травматом» мужчина владел на законных основаниях.

Что происходило во дворе, засняли на видео соседи, которые тоже проснулись от шума ранним утром. Ролик опубликовали в сети. Музыку на видео не слышно. На кадрах видно, что у машины стоит один мужчина.

Женщина кричит: «Эту жирную свинью сюда зови», на что потерпевший лишь отвечает пропитым голосом, еле выговаривая слова: «я один тут. Они уже ушли». Однако женщина, видимо не довольная таким ответом, спрашивает с использованием нецензурной лексики: «х**и он там спрятался, этот чмошник».

После этого в кадре появляются двое мужчин крепкого телосложения направляются к автомобилю. При этом разница в комплекции существенная и непонятно, почему все-таки мужчина решил применить оружие. Женщина на весь двор кричит: «Там жирная свинья орала, Виталь».

В этот момент подозреваемый с пистолетом подходит к 31-летнему мужчине, который говорит подвыпившим голосом: «Я ничего не делал» и пытается отойти за машину. Однако Виталя подходит вплотную к жертве, берет его за руку и без предупреждения два раза стреляет мужчине в голову. После этого убитый падает, а нападавший обходит машину, видимо пытаясь найти того, о ком говорила жена. В этот момент видео обрывается.

Очевидцы событий вызвали «скорую», однако прибывшие медики констатировали лишь смерть потерпевшего.

Как рассказали «Газете.Ru» в региональном управлении Следственного комитета , подозреваемого задержали через несколько часов сотрудники полиции и Росгвардии в Краснооктябрьском районе Волгограда по месту жительства его матери.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России «убийство». Свою вину в содеянном мужчина уже полностью признал, написал явку с повинной.

На данный момент он задержан. Во вторник, 2 октября в первой половине дня суд изберет ему меру пресечения. Следствие будет настаивать на заключении подозреваемого под стражу», — пояснили в пресс-службе управления.

Наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Расследование уголовного дела продолжается. Очевидцы событий предполагают, что к таким решительным действиям мужчину подстрекала жена.

У погибшего мужчины осталась жена и маленькая дочь.