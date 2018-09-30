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Авиадиспетчер спас лайнер ценой своей жизни
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В Индонезии авиадиспетчер во время землетрясения ценой жизни спас лайнер 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Twitter
В Индонезии простились с 21-летним авиадиспетчером, который, несмотря на землетрясение, остался на посту. Об этом сообщает Daily Mail.
Антониус Гунаван Агунг 28 сентября находился на рабочем посту в аэропорту Palu's Mutiara SIS Al-Jufrie на острове Сулавеси. Когда начались первые подземные толчки магнитудой 6,1, он отказался вместе со всеми покидать командно-диспетчерскую вышку до тех пор, пока готовящийся ко взлету пассажирский рейс авиакомпании Batik Air с сотнями человек на борту не поднялся в воздух.
Убедившись в том, что самолет в безопасности, молодой человек поспешил покинуть вышку, которая начала рушиться. На тот момент подземные толчки уже достигли магнитуды 7,4.
Ему пришлось прыгать с высоты четвертого этажа, в результате чего он получив множественные повреждения внутренних органов.
В ближайшей больнице ему оказали первую медицинскую помощь. Однако мужчина умер не дождавшись прибытия вертолета, который должен был госпитализировать его в медучреждение, располагающее более современным оборудованием.
Он всего месяц не дожил до своего 22-го дня рождения.
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