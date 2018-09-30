Показан убивший Захарченко взрыв

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали видео взрыва в кафе в центре Донецка , в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко

На видеозаписи с камер наблюдения кафе видно, как к нему подъезжает несколько джипов, сначала выходит охрана, чуть позже Захарченко в сопровождении своего телохранителя Владислава Доценко, здесь же министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (прозвище Ташкент) и молодая женщина.

УНИАН сообщал, что это руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова . Она также пострадала в результате взрыва.

Один из телохранителей проходит вперед. Потом в тамбур заходит Захарченко и следом еще один охранник. Почти сразу раздается взрыв, которым вышибает дверь в кафе.

Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепаратист». Тимофеев был ранен. В результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе ребенок. От полученных во время взрыва травм в больнице скончался телохранитель Захарченко.