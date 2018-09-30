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Показан убивший Захарченко взрыв
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Показан убивший Захарченко взрыв 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» показали видео взрыва в кафе в центре Донецка, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.
На видеозаписи с камер наблюдения кафе видно, как к нему подъезжает несколько джипов, сначала выходит охрана, чуть позже Захарченко в сопровождении своего телохранителя Владислава Доценко, здесь же министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (прозвище Ташкент) и молодая женщина.
УНИАН сообщал, что это руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова. Она также пострадала в результате взрыва.
Один из телохранителей проходит вперед. Потом в тамбур заходит Захарченко и следом еще один охранник. Почти сразу раздается взрыв, которым вышибает дверь в кафе.
Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепаратист». Тимофеев был ранен. В результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе ребенок. От полученных во время взрыва травм в больнице скончался телохранитель Захарченко.
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