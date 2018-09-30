«Мочились на раны и заставляли танцевать»

На кадрах видео голые заключенные сидят на корточках головами к стене, затем танцуют парами. Затем одетыми приседают с грузом на плечах.

По дынным «Дождя», видео было снято в декабре 2015 года. Откуда взялась запись, не сообщается.

Как утверждает телеканал, на видео снят 32-летний инспектор отдела безопасности ИК-7 Василий Трофимов . В начале сентября он был осужден на два года колонии по обвинению в том, что в 2015–2016 годах организовал целую систему издевательств над заключенными.

О том, что осужденных в этой колонии заставляли танцевать друг с другом голыми, рассказала адвокат «Руси сидящей» Вера Гончарова. Она также сообщила о том, что есть соответствующая видеозапись с такими танцами, которая была показана в программе «Жесть» на омском канале «Антенна-7».

Бывшие заключенные ИК-7 рассказывали, что сотрудники колонии применяли к ним различные виды пыток, били током, душили пакетом, выводили раздетыми на мороз, а также мочились на них.