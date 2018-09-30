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«Мочились на раны и заставляли танцевать»
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«Мочились на раны и заставляли танцевать» 

Рамблер 1 час назад
Телеканал «Дождь» показал очередное видеосвидетельство издевательств над заключенными, на этот раз в исправительной колонии № 7 в Омске.
На кадрах видео голые заключенные сидят на корточках головами к стене, затем танцуют парами. Затем одетыми приседают с грузом на плечах.
По дынным «Дождя», видео было снято в декабре 2015 года. Откуда взялась запись, не сообщается.
Как утверждает телеканал, на видео снят 32-летний инспектор отдела безопасности ИК-7 Василий Трофимов. В начале сентября он был осужден на два года колонии по обвинению в том, что в 2015–2016 годах организовал целую систему издевательств над заключенными.
О том, что осужденных в этой колонии заставляли танцевать друг с другом голыми, рассказала адвокат «Руси сидящей» Вера Гончарова. Она также сообщила о том, что есть соответствующая видеозапись с такими танцами, которая была показана в программе «Жесть» на омском канале «Антенна-7».
Бывшие заключенные ИК-7 рассказывали, что сотрудники колонии применяли к ним различные виды пыток, били током, душили пакетом, выводили раздетыми на мороз, а также мочились на них.
Комментарии24
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