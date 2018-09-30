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Секретный слив. Документы МВД всплыли на помойке
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Секретный слив. Документы МВД всплыли на помойке 

Рамблер + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
После сообщения в социальной сети об обнаруженных на свалке секретных документах, которые якобы имеют отношение к МВД, полиция Асбеста начала проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
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«Подключились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности областного ГУ МВД для проведения проверки. Они установят, подлинные это документы или нет», — сказал он, добавив, что сотрудники полиции хотят пообщаться с автором информации, чтобы для начала выяснить, правда ли то, что он сообщил в соцсети.
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Выложив фото найденных на помойке папок с документами, местный житель написал, что в правом углу некоторых из них стоит гриф «секретно».
Горелых не исключает, что документы были выброшены «уволенным несколько лет назад по отрицательным мотивам со службы сотрудником».
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