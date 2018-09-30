Греция подсчитывает ущерб от урагана «Ксенофон»

Власти Греции начинают подсчитывать ущерб от прошедшего по югу страны в субботу средиземноморского урагана — потоками воды повреждены дороги, сельскохозяйственные насаждения, дома; на побережье пострадали портовые сооружения, кафе и таверны.

Ураган, который метеорологи назвали "Ксенофон", а в греческих СМИ называют "Зорбас", прошел по Пелопоннесскому полуострову, Коринфскому перешейку, Аттике, в настоящее время переместился к островам восточной части Эгейского моря и движется к Турции

Ураган двигался со скоростью 80 километров в час, порывы ветра достигали 122 километров в час, сообщила метеослужба Национальной обсерватории.

Большие волны и потоки воды нанесли ущерб многим пригородным городам и поселкам — Каламата, Метони, Марафополи, другим. В портах затоплены небольшие катера и лодки. В Каламате затонули 14 судов.

Потоки воды и грязи затопили многие города. В субботу в городе Теологос в области Фтиотида (Центральная Греция) выпало 259 миллиметров осадков, в воскресенье до 10.30 утра — уже 205 миллиметров, сообщила метеослужба обсерватории. Это несколько месячных норм осадков. На Эвбея в субботу выпало 146 миллиметров осадков, за утро воскресенья — 87 миллиметров. В Коринфии в субботу количество осадков достигло 140 миллиметров. Из-за сложного рельефа местности здесь была особенно серьезная ситуация.

Спасатели в Коринфии получили 543 вызова о помощи для перевозки людей в безопасное место, из-за подтоплений и для вывоза упавших деревьев, сообщила Пожарная служба Греции. В этом регионе, по сообщениям местных властей, особо сильно пострадали посадки оливковых деревьев. Сейчас власти собирают данные об ущербе.

"Наиболее серьезные проблемы в районах Киата, Велос и Ксилокастро в Коринфии, а также в районах Аргос, Неа Киос и Кивери Арголида, где наводнения происходят из-за переполнения русла рек. В районе Велос было переврано пригородное железнодорожное сообщение, временно пассажиров будут перевозить автобусами. В обе области были направлены значительные силы Пожарной службы", — сообщил генеральный секретариат гражданской защиты. Армия направила на помощь машины и оборудование.

В столичном регионе Аттика было 162 вызова на помощь. Всего в стране было более тысячи вызовов.

Дорожная полиция перекрыла в субботу движение по национальной автотрассе Афины — Коринф и Коринф — Патры. Несмотря на обращение полиции и службы гражданской защиты к водителям с просьбой избегать поездок в ураган, на дорогах стояли пробки. В Афинах было закрыто прибрежное шоссе Посейдона.

Некоторые районы, в том числе северные пригороды Афин, в субботу на несколько часов оставались без света.

Четвертый день запрещен выход в море паромов и судов из портов Пирей, Лаврион и Рафина, прервано паромное сообщение с островами.

В воскресенье непогода сохранится на большей части страны.