Мэра Оренбурга подозревают в получении взятки квартирой

Ранее Арапов был задержан за получение крупной взятки и арестован на два месяца. По версии следствия, Арапов со своим заместителем Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации деньги за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в Оренбурге, при этом 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову. Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, следствие устанавливает их происхождение. Борисов был отпущен из-под стражи под домашний арест.

"В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с полицией выявлен дополнительный эпизод преступлений, в котором подозревается глава Оренбурга. По версии следствия, в мае-июне 2018 года директор ООО "ПСК Вектор" передал мэру однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме, строительство которого производится на земельном участке по улице Терешковой города Оренбурга, общей стоимостью 1 320 300 рублей", — сообщили в СУСК.

По данным следствия, взятка в виде имущества дана за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города Оренбурга.