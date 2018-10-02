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Мэра Оренбурга подозревают в получении взятки квартирой
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Мэра Оренбурга подозревают в получении взятки квартирой 

РИА Новости + ещё 12 2 октября 2018
Фото: МО г.Оренбург
Следователи в Оренбургской области выявили новый факт получения взятки квартирой мэром Оренбурга Евгением Араповым, который ранее был арестован за коррупцию, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее Арапов был задержан за получение крупной взятки и арестован на два месяца. По версии следствия, Арапов со своим заместителем Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации деньги за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в Оренбурге, при этом 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову. Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, следствие устанавливает их происхождение. Борисов был отпущен из-под стражи под домашний арест.
"В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с полицией выявлен дополнительный эпизод преступлений, в котором подозревается глава Оренбурга. По версии следствия, в мае-июне 2018 года директор ООО "ПСК Вектор" передал мэру однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме, строительство которого производится на земельном участке по улице Терешковой города Оренбурга, общей стоимостью 1 320 300 рублей", — сообщили в СУСК.
По данным следствия, взятка в виде имущества дана за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города Оренбурга.
"В рамках расследования уголовного дела следователями проведён целый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошено значительное количество свидетелей из числа сотрудников администрации города, истребован и проанализирован большой объём служебной документации, произведены следственные действия. Кроме того, в обеспечительных целях судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого", — добавляет следственное управление.
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