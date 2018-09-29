«Я знаю, кто убил Захарченко»

The Guardian. Французский снайпер, служивший в охране генерала Шарля де Голля, инструктор Национальной жандармерии Поль Барриль поделился своими соображениями по поводу того, кто убил главу ДНР Александра Захарченко . Незадолго до покушения француз был приглашен в Донецк для консультации лидера республики по вопросам охраны и личной безопасности. Однако эта встреча так и не состоялась, пишет

«Я знаю, кто убил Александра Захарченко в Донецке. Это было сделано 3-м специальным полком военной разведки Украины. Обучение проводилось инструкторами США в Хмельницком учебном центре, одной из их баз в Украине», — рассказал Барриль.

Он отметил, что для понимания происходящего нужно учитывать, что «Донбасс — очень чувствительная зона, где НАТО занимается войной против России».

«Украина выступает в качестве марионетки НАТО, но Донецк находится на стороне России. Глава ДНР Александр Захарченко был сторонником Москвы и сторонником Путина. Вы должны знать, что с 2014 года в Донбассе действуют различные западные разведывательные службы. В апреле 2014 года глава ЦРУ Джон Бреннан приехал в Киев, используя фиктивное имя, чтобы дать указания (по поводу Евромайдана)», — отметил эксперт.

Из его слов следует, что канадцы, американцы и англичане связаны с украинскими спецслужбами и военной разведкой Украины.

«Все силы, выступающие против России, теперь присутствуют в Украине. Совершив убийство донецкого лидера, они нанесли болезненный удар по России, хотя и не напрямую», — подчеркнул он.

По мнению Барриля, в том, как было осуществлено это покушение, просматривается американский почерк.

«Даже специалисты по взрывчатым веществам Каддафи (бывший глава Ливии) были обучены и вооружены бывшими сотрудниками ЦРУ. Они помогали им маскировать мины-ловушки как лампы, будильники, вазы, радиоприемники и даже пепельницы. Итак, те, кто установил бомбу в Донецке, прошли обучение в США, эти умные бомбы — их стиль», — сказал французский эксперт.

Он считает, что американцы или британцы использовали для устранения Захарченко кого-то из местных, кто и помог установить мину-ловушку. Таким образом, пока Франция работает в контактной группе «Нормандия», которая пытается положить конец гражданской войне на Украине, англичане и американцы развязывают там новую войну, резюмировал Барриль.