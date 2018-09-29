В Челябинской области произошло новое землетрясение

В западной части Челябинской области произошло новое землетрясение магнитудой 4,5, передает местное агентство новостей "Доступ".

По имеющимся данным, подземные толчки ощутили жители горнозаводской зоны, в том числе населенных пунктов Катав-Ивановск, Трехгорный , Сим, Усть-Катав, Юрюзань и Кропачево.

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко в фейсбуке подтвердил информацию о новом землетрясении в Челябинской области. По его данным, в районе Катав-Ивановска на глубине 10 км был зафиксирован одноразовый толчок магнитудой 4,5 в 14.06 (12.06 мск).

Савченко также сообщил, что информации о разрушениях на данный момент не поступало, группы МЧС и власти муниципалитета организовали объезд территории.

В прошлый раз подземные толчки на Урале были зафиксированы 5 сентября 2018 года.