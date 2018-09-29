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Взрыв в Донецке: пострадал претендент на пост главы ДНР
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Взрыв в Донецке: пострадал претендент на пост главы ДНР 

Рамблер + ещё 48 2 часа назад
В Донецке во время съезда компартии произошел взрыв, передает РИА «Новости». Об этом сообщил депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский.
«В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии. По предварительной информации, пострадали три человека», — сказал он.
Один из пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов. По словам члена компартии ДНР Геннадия Фоменко, в момент взрыва в здании было около 50 человек. Пострадали две женщины, одна из которых получила сильные ожоги, и Хакимзянов, сообщает «Коммерсант».
телеграм-канал WarGonzo.
На месте взрыва был обнаружен пакет, внутри все сгорело.
Хакимзянов — первый министр обороны ДНР, этот пост он занимал один месяц в 2014 году. Был арестован украинскими властями в Мариуполе, его освободили в рамках обмена пленными.
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