Задержка в Пусане: санкции США ударили по «Севастополю»

Южнокорейские власти задержали в порту Пусан российское грузовое судно «Севастополь». Инцидент связан с тем, что на судовладельца — владивостокскую компанию «Гудзон» — наложены санкции США . Российское генеральное консульство в Пусане уже подключилось к решению вопроса.

В порту южнокорейского города Пусан задержано многоцелевое грузовое судно «Севастополь», принадлежащее судоходной компании «Гудзон», зарегистрированной во Владивостоке , передает «Интерфакс»

«Судно не арестовано. Оно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс. Инцидент связан с тем, что на компанию «Гудзон» наложены санкции США», — рассказал представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

Он добавил, что сам агент пока не раскрывает точные причины, по которым не выдает разрешение — действует ли он по своей инициативе или чьей-либо другой. Российское генеральное консульство в Пусане уже подключилось к решению вопроса.

«Информация о задержании судна поступила в компанию вечером в пятницу. Обычно агент присылает письмо капитану на английском языке, в этот раз письмо был написано на корейском», — добавил Осичанский.

Неделей ранее капитан российского нефтеналивного танкера «Механик Погодин» Михаил Замятин после освобождения из порта Украины рассказал про обстоятельства задержания, передает ФАН.

«Первую информацию о задержании судна мы получили из интернета через несколько часов после швартовки в порту, что явно говорит о спланированном характере задержания судна. Затем, 11 августа, мы узнали о получении капитаном порта Херсон предписания от СБУ Украины о задержании судна на 72 часа», — сказал капитан.

При этом, по его словам, разрешение ситуации откладывалось на неопределенный срок, а судно начали «атаковать» сотрудники украинских госведомств.

«Вместо представителей профсоюзов к нам пришли «экологи». 11 крепких мужчин, в черных очках, с характерной прической и выправкой…

Сказали, что мы «пошкоджуємо» экологию акватории Днепра какими-то «плямами», и потребовали пустить их на борт. Присутствующие среди «экологов» украинские силовики даже не особо таились: в их числе был сотрудник СБУ, который ранее сообщал нам о запрете выхода судна из порта», — пояснил Замятин.

В середине сентября российское судно «Лада» было задержано в Южно-Африканской Республике за транспортировку промышленной взрывчатки без необходимых документов.

Позднее представитель посольства России в ЮАР заявил, что судно покинуло южноафриканский порт Нгкуна в городе Порт-Элизабет. Как сообщили в российском посольстве, владельцы сухогруза смогли получить транзитное разрешение, необходимое для выхода из порта.

В начале нынешнего месяца российский генконсул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что члены экипажа российского судна «Поморье» не могут вернуться из США, так как у сменного экипажа нет виз.

Отмечалось, что судно принадлежит ОАО «Мурманское морское пароходство». Оно арестовано и находится в порту Нового Орлеана с мая этого года из-за задолженности компании-судовладельца.

Он добавил, что во владеющей судном компании подготовили экипаж на смену нынешней команде судна, но для него не удалось получить американские визы. Писарев рассказал, что генконсульство в связи с происходящим обратилось в посольство США в Москве.

В мае у мыса Скаген в Дании сотрудники госслужб арестовали судно «Novaya Zemlya», принадлежащее Мурманскому морскому пароходству.

Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортников Сергей Фишов со ссылкой на инспектора МФТ в Дании Мортена Баха. На борту судна были 19 россиян.

Ранее инспектор МФТ в Испании Луз Бас рассказал, что с середины июля теплоход «Zapolyarye» стоит у берегов Сеута (Испания). Экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. За полтора месяца ММП смогло репатриировать лишь шестерых моряков.

Кризисная ситуация складывается и на судне «Pomorye», застрявшем в Новом Орлеане (США). Судно стоит на рейде с середины мая. Планировалось, что экипаж выполнит короткий рейс в США, но во время рейса были утеряны два якоря. Это в корне изменило положение: судно не смогло вернуться после выгрузки в двух портах США в Европу. На сегодняшний день у моряков закончились контракты, нет американских виз, получить их — задача не из легких. Репатриация откладывается на неопределенный срок», — добавил Фишов.

В марте нынешнего года в Азовском море украинскими пограничниками был задержан рыболовецкий траулер «Норд» с десятью членами экипажа. Он был арестован и под прицелами двух пулеметов отбуксирован в порт Бердянска.

Экипажу запретили покидать судно, набитое тухлой — из-за нескольких дней хранения в трюме — рыбой. На судне находились 10 крымчан, всем им грозило до 12 лет тюрьмы. Капитана «Норда» Владимира Горбенко заключили под стражу на два месяца, перед этим «фактически похитили», и перед судом у него дважды случился гипертонический криз.