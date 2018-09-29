В Британии отравили еще 40 человек

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В британском ночном клубе распылили неизвестное вещество, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 20 2 часа назад
Фото: Reuters
В ночном клубе Cameo британского города Борнмут распылили неизвестное вещество, пострадали не менее 40 посетителей, сообщает Daily Mirror.
Люди жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Им оказали помощь приехавшие на место происшествия парамедики.
Всех посетителей в срочном порядке эвакуировали. Точное число людей, находившихся в клубе, не уточняется, однако известно, что в эту ночь там было запланировано мероприятие, на которое продали около трех тысяч билетов.
На месте происшествия работает полиция и скорая. Другие подробности пока не уточняются.
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