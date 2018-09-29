Связанный со «Скрипалями» журналист сбежал из России

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Журналист ЦУР Сергей Канев покинул Россию 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: facebook.com/Сергей Канев
Бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев срочно покинул Россию. В настоящее время он находится в одной из стран Балтии.
Информацию об эмиграции Канева подтвердили источник в окружении финансирующего ЦУР экс-главы нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского, двое бывших сотрудников Центра, а также один из работников «МБХ Медиа», где публиковался Сергей Канев, передаёт Telegram-канал «Проект».
Источники указали, что Канев узнал о готовящемся предъявлении ему обвинения в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента Владимира Путина.
До этого в интервью телеканалу «Дождь» Михаил Ходорковский сообщил, что кто-то из его сотрудников был вывезен из России. По его информации, в отношении некого журналиста «готовилась провокация», которого собирались обвинить в подготовке теракта против Путина.
В августе Сергея Канева допросили по делу о гибели в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Канев рассказал, что следствие не исключает вызова на допрос бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с засекреченными российскими частными военными компаниями, деятельность которых в Центральной Африке собирались расследовать погибших.
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