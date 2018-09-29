Связанный со «Скрипалями» журналист сбежал из России

Журналист ЦУР Сергей Канев покинул Россию

Бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев срочно покинул Россию . В настоящее время он находится в одной из стран Балтии.

Информацию об эмиграции Канева подтвердили источник в окружении финансирующего ЦУР экс-главы нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского , двое бывших сотрудников Центра, а также один из работников «МБХ Медиа», где публиковался Сергей Канев, передаёт Telegram-канал «Проект».

Источники указали, что Канев узнал о готовящемся предъявлении ему обвинения в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента Владимира Путина

До этого в интервью телеканалу «Дождь» Михаил Ходорковский сообщил, что кто-то из его сотрудников был вывезен из России. По его информации, в отношении некого журналиста «готовилась провокация», которого собирались обвинить в подготовке теракта против Путина.