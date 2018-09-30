Ещё
Индонезию сотрясают афтершоки после мощного цунами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индонезию сотрясают афтершоки после мощного цунами 

Вести.Ru + ещё 91 4 часа назад
Фото: www.vesti.ru
В Индонезии, где несколько дней назад случилось землетрясение, которое спровоцировало трёхметровое цунами, метеорологи наблюдают более 170 афтершоков.
Магнитуда была 7,4, в основном затронула остров Сулавеси, сообщает телеканал "Россия 24". Число погибших превысило 420 человек, а травмы получили более пятисот. Власти оповестили население об угрозе цунами заранее, но позже его отменили. Дело в том, что приборы не зафиксировали приближение волны.
До сих пор неизвестна судьба ещё десятков жителей, которые готовились отмечать национальный праздник на одной из набережных города Палу, который наиболее подвергся разрушению после стихии.
Вести.Ru: последние новости
В британском ночном клубе распылили ирритант Бомбу, взорвавшуюся на съезде коммунистов в Донецке, заложили заранее В петербургском кафе прорвало трубу с кипятком: два человека погибли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика97
Войска НАТО прибыли на границу с Косово237
Лавров одной фразой поставил Трампа на место408
Пассажиров трясущегося лайнера попросили молиться21
Стала известна причина развода Краско и молодой жены15
Видео
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
00:46
«Мисс Финляндия» стала русская
В мире
02:46
«Наши корабли блокируют пути»: США угрожают России
В мире Статьи
02:11
В новых iPhone обнаружили серьезный дефект
Наука и техника
02:52
Войска НАТО прибыли на границу с Косово
В мире Армия
05:28
Загадки древних галактик-спутников
Наука и техника
03:39
Россияне подсели на автомобили
Социология Статьи
02:19
Взрыв в Донецке мог оказаться спектаклем
В мире
00:46
Глава Косово совершил «победоносную поездку»
В мире Европа
00:28
Украине предрекли полное исчезновение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение