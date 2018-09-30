Индонезию сотрясают афтершоки после мощного цунами

Индонезии , где несколько дней назад случилось землетрясение, которое спровоцировало трёхметровое цунами, метеорологи наблюдают более 170 афтершоков.

Магнитуда была 7,4, в основном затронула остров Сулавеси, сообщает телеканал "Россия 24". Число погибших превысило 420 человек, а травмы получили более пятисот. Власти оповестили население об угрозе цунами заранее, но позже его отменили. Дело в том, что приборы не зафиксировали приближение волны.

До сих пор неизвестна судьба ещё десятков жителей, которые готовились отмечать национальный праздник на одной из набережных города Палу, который наиболее подвергся разрушению после стихии.