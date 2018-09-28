Российская журналистка пропала после ссоры с водителем

Челябинск. Журналистка издания Znak.com Ирина Крючкова пропала по дороге из Екатеринбурга

26 сентября она направлялась в Челябинск на встречу. По предварительной информации, Ирина ехала на автомобиле сервиса Bla-Bla-Car или на частном извозчике.

Около 15.00 она позвонила человеку, с которым у нее была назначена встреча, и сказала, что едет и ссорится с водителем из-за окончательного места высадки.

Больше информации о Крючковой не поступало. Ее телефон отключен, биллинг показывал его местонахождение в разных точках Челябинска.

«Родными Ирины и нами написаны заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области, — сказала шеф-редактор Znak.com Аксана Панова. — Всех, кто видел Ирину или знает о ее местонахождении, просим звонить по указанным ниже номерам».

Приметы: на вид 39-40 лет, волосы русые до плеч, худощавого телосложения. Была одета в синие джинсы, легкое голубое пальто.