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Российская журналистка пропала после ссоры с водителем
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Российская журналистка пропала после ссоры с водителем 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Фото: соцсети
Журналистка издания Znak.com Ирина Крючкова пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск.
26 сентября она направлялась в Челябинск на встречу. По предварительной информации, Ирина ехала на автомобиле сервиса Bla-Bla-Car или на частном извозчике.
Около 15.00 она позвонила человеку, с которым у нее была назначена встреча, и сказала, что едет и ссорится с водителем из-за окончательного места высадки.
Больше информации о Крючковой не поступало. Ее телефон отключен, биллинг показывал его местонахождение в разных точках Челябинска.
«Родными Ирины и нами написаны заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области, — сказала шеф-редактор Znak.com Аксана Панова. — Всех, кто видел Ирину или знает о ее местонахождении, просим звонить по указанным ниже номерам».
Приметы: на вид 39-40 лет, волосы русые до плеч, худощавого телосложения. Была одета в синие джинсы, легкое голубое пальто.
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