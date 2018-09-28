Петербуржцы сварились заживо из-за курток

Вскрылись обстоятельства гибели петербуржцев в кипятке

Администратор петербуржского антикафе, в котором погибли посетители, рассказал РЕН ТВ , почему молодые люди не смогли спастись.

По словам Руслана Мамонова, в ночь на 28 сентября компания из двух молодых людей и девушки арендовала караоке-зал в подвальном помещении. Там они отмечали день рождения одного из парней.

Когда в здании прорвало трубу, посетители покинули антикафе через основной выход (эвакуационный заблокировала вода). Уже на улице молодые люди решили вернуться за одеждой, а девушка осталась ждать их снаружи. В момент, когда они забирали свои вещи, хлынул основной поток горячей воды, и спастись они не смогли.

Мамонов отметил со ссылкой на коммунальщиков, что помещение заполнили 500 тонн воды.

Ранее в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили о гибели двух человек, обварившихся кипятком в подвальном кафе. Подвал залило водой из-за прорыва внутриквартального трубопровода на Измайловском проспекте. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей.