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Сварившиеся заживо в кипятке праздновали день рождения
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Сварившиеся заживо в кипятке праздновали день рождения 

Рамблер 1 час назад
Петербуржцы, погибшие в местом кафе в результате прорыва трубы, праздновали день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Bad News.
Канал не уточняет, кто именно был именинником — один из погибших или другой посетитель заведения.
По данным Пятого канала, молодых людей звали Максим и Андрей. Обоим было по 20 лет.
>> Люди сварились в кипятке в центре Петербурга
Прошедшей ночью в районе дома №20 по Измайловскому проспекту в Санкт-Петербурге прорвало магистральную трубу отопления. В результате ЧП во дворе провалился грунт, из-за чего под землей оказались две машины. Также вырвавшийся кипяток затопил расположенное в подвале кафе, в результате чего погибли двое его посетителей.
По факту гибели молодых людей петербургское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее СМИ сообщали, что эвакуационный выход из кафе был закрыт решеткой и замком.
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