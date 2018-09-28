Сварившиеся заживо в кипятке праздновали день рождения

Петербуржцы, погибшие в местом кафе в результате прорыва трубы, праздновали день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Bad News.

Канал не уточняет, кто именно был именинником — один из погибших или другой посетитель заведения.

По данным Пятого канала, молодых людей звали Максим и Андрей. Обоим было по 20 лет.

Прошедшей ночью в районе дома №20 по Измайловскому проспекту в Санкт-Петербурге прорвало магистральную трубу отопления. В результате ЧП во дворе провалился грунт, из-за чего под землей оказались две машины. Также вырвавшийся кипяток затопил расположенное в подвале кафе, в результате чего погибли двое его посетителей.