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В петербургском кафе сварились заживо двое россиян
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В петербургском кафе сварились заживо двое россиян 

Рамблер + ещё 34 4 часа назад
В результате прорыва трубы в Санкт-Петербурге погибли два человека, сообщил ТАСС собеседник в экстренных службах.
По его словам, инцидент произошел сегодня ночью на Измайловском проспекте. Прорыв трубы с горячей водой стал причиной провала грунта, из-за чего под землей оказались два автомобиля. Кроме того, вырвавшийся из трубы кипяток начал течь в расположенное поблизости подвальное кафе, в результате чего погибли двое его посетителей.
На месте аварии уже побывали коммунальщики, которые отключили поврежденный трубопровод, а также спасатели, которые эвакуировали посетителей кафе и обнаружили погибших. Сейчас на месте работают следователи.
Петербургское издание «78» сообщает, что эвакуационный выход из кафе был ограничен решеткой и закрыт на замок.
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