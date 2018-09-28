Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ

Стало известно о другом расследовании погибшего в ЦАР журналиста

Погибший в ЦАР российский журналист Орхан Джемаль работал над собственным расследованием поставок оружия из России представителям частных военных компаний, утверждает «Дождь» со ссылкой на его друга и на источник, близкий к ФСБ

По данным канала, Джемаль работал над материалом с февраля 2018 года. Источник «Дождя» отмечает, что консультировал журналиста в вопросах поставок оружия, а также уточнил, что призывал его «остановиться».

«И не было у нас таких отношений, чтобы Джемаль меня слушался», — отметил источник.

Он также признался, что не располагал информацией, которую просил предоставить Джемаль.

Кроме того, близкий к ФСБ человек предположил, что журналист мог отправиться в ЦАР в том числе и для того, чтобы самостоятельно зафиксировать факт передачи оружия.

18 сентября петербургская газета «Фонтанка» опубликовала крупный материал о результатах расследования гибели трех российских журналистов в ЦАР. Коллеги погибших отправились по тому же маршруту и зафиксировали все замеченные детали, которые могли бы помочь в выяснении обстоятельств.