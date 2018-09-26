Cестер Хачатурян хотят отпустить

Следователи попросили отпустить сестер Хачатурян

Следователи обратились в суд с ходатайством об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Если суд удовлетворит ходатайство следствия, девушек выпустят из СИЗО и отправят под домашний арест.

По данным «Интерфакса», заключение под стражу сестрам Хачатурян хотят заменить запретом определенных действий, который будет действовать до 28 декабря 2018 года. Агентство отмечает, что запрет определенных действий — это более мягкий аналог домашнего ареста.

Когда именно Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия, не уточняется.

В июле в доме на Алтуфьевском шоссе нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали свою вину. По словам следователей, у них сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца.

СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их, домогался и сам угрожал им убийством. Сообщалось, что в его квартире и машине нашли оружие и неизвестные таблетки. Друзья и родственники Хачатуряна опровергали это, заявляя, что он любил и баловал дочерей, был верующим человеком и занимался благотворительностью.