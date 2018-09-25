Осужденного за мак пенсионера хотят засудить по новой 

64-летнему Игорю Трошеву, осужденному за выращивание мака на дачном участке, могут предъявить еще одно обвинение, сообщает РЕН ТВ.
Ветерана труда из Перми могут обвинить в покрывательстве сообщников-наркодилеров, которые к тому же могут оказаться его родственниками.
«То место, где он (Игорь Трошев) живет, называть социально благополучным нельзя. И окружение, в котором он живет, там есть в том числе и близкие родственники, которые являются наркопотребителями», — говорит уполномоченный по правам человека в Пермском крае.
Если следствие выяснит, что мак выращивали родственники Трошева, его могут обвинить в даче ложных показаний, и условное наказание может стать реальным.
Ранее Игорь Трошев получил год условно за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. На его дачном участке правоохранители нашли 467 кустов мака.