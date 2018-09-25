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Москвич решил повесить люстру и пожалел
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Удар об стол довел москвича до реанимации 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Житель Москвы решил повесить люстру, но потерял равновесие и упал на угол стола. Полученные травмы оказались настолько серьезными, что он попал в реанимацию. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Со слов двоюродной сестры пострадавшего, 23 сентября мужчина находился в городе Александров Владимирской области. Там 43-летний мужчина вешал люстру, однако в какой-то момент не удержался и упал вниз. В итоге он ударился животом об стол. Приступ боли вынудил его обратиться к местным врачам. В городской больнице мужчине оказали первую помощь, но вместо госпитализации он поехал в Москву.
В столице несостоявшийся пациент остановился у родственницы, живущей на Ярославском шоссе. Спустя сутки ему вновь стало плохо, и пришлось опять звонить в скорую помощь. На этот раз мужчину отвезли в больницу на востоке Москвы. Там у него диагностировали ушиб передней стенки, закрытую травму живота и перитонит, а затем положили в реанимацию.
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