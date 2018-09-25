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ФСБ заинтересовалась утечкой данных Петрова и Боширова
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ФСБ заинтересовалась утечкой данных Петрова и Боширова 

News.ru + ещё 7 57 минут назад
Фото: YouTube
Федеральная служба безопасности начала проверку по факту утечки личных данных россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон подозревает их в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на территории британского города Солсбери.
На данный момент ведутся поиски сотрудников МВД, которые продали работникам СМИ или же другим лицам анкеты и иные документы на Петрова и Боширова, содержащие личные данные.
«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», — приводит «Росбалт» слова источника.
Ранее News.ru рассказывал о том, что была опубликована карта поездок Петрова и Боширова. Как стало известно, мужчин уже задерживали в Нидерландах, однако время и обстоятельства события неизвестны.
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