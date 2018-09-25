ФСБ заинтересовалась утечкой данных Петрова и Боширова

На данный момент ведутся поиски сотрудников МВД , которые продали работникам СМИ или же другим лицам анкеты и иные документы на Петрова и Боширова, содержащие личные данные.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», — приводит «Росбалт» слова источника.

Ранее News.ru рассказывал о том, что была опубликована карта поездок Петрова и Боширова. Как стало известно, мужчин уже задерживали в Нидерландах, однако время и обстоятельства события неизвестны.