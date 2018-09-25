В Москве депутату подкинули свиные головы

В Москве депутату под дверь подкинули свиные головы

Муниципальному депутату района Измайлово Надежде Загордан под дверь квартиры подкинули отрубленную свиную голову. Такой же «подарок» Загордан обнаружила перед квартирой своей матери.

В обе головы были воткнуты ножи. Об этом Загордан сообщила на своей странице в Facebook.

Депутат сообщила, что ранее ее машину разбили и залили кислотой, от которой начали растворяться металлические части автомобиля. При этом Следственный комитет не завел уголовного дела, а кислота не прошла экспертизу.

Загордан подчеркнула, что в настоящее время ведет два резонансных дела. Первое — расследование хищения средств на Измайловском проспекте в размере около 250 млн рублей. Второе — процесс отставки главы муниципального округа, который, занимая пост, имел статус индивидуального предпринимателя.