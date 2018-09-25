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В Москве депутату подкинули свиные головы
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В Москве депутату под дверь подкинули свиные головы 

News.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
Муниципальному депутату района Измайлово Надежде Загордан под дверь квартиры подкинули отрубленную свиную голову. Такой же «подарок» Загордан обнаружила перед квартирой своей матери.
В обе головы были воткнуты ножи. Об этом Загордан сообщила на своей странице в Facebook.
Депутат сообщила, что ранее ее машину разбили и залили кислотой, от которой начали растворяться металлические части автомобиля. При этом Следственный комитет не завел уголовного дела, а кислота не прошла экспертизу.
Загордан подчеркнула, что в настоящее время ведет два резонансных дела. Первое — расследование хищения средств на Измайловском проспекте в размере около 250 млн рублей. Второе — процесс отставки главы муниципального округа, который, занимая пост, имел статус индивидуального предпринимателя.
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