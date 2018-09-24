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В Москве задержали экс-жену главреда МК
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В Москве задержали экс-жену главреда МК 

Рамблер + ещё 8 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывшая жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева задержана. Об этом РБК рассказал адвокат Евгении Ефимовой.
По словам Тимура Маршани, его клиентку проверяют на причастность к мошенничеству. К настоящему времени Ефимова была отпущена, однако завтра она будет допрошена.
«Обвинение пока не предъявлено, она просто вызвана для дачи объяснений», — уточнил юрист.
Маршани добавил, что следственные действия будут проходить и сегодня, а вменяют Ефимовой мошенничество либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, то есть четвертую часть 159-й статьи Уголовного кодекса.
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