В Москве задержали экс-жену главреда МК

По словам Тимура Маршани, его клиентку проверяют на причастность к мошенничеству. К настоящему времени Ефимова была отпущена, однако завтра она будет допрошена.

«Обвинение пока не предъявлено, она просто вызвана для дачи объяснений», — уточнил юрист.

Маршани добавил, что следственные действия будут проходить и сегодня, а вменяют Ефимовой мошенничество либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, то есть четвертую часть 159-й статьи Уголовного кодекса.