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Заключенным Техаса подарили бананы с кокаином
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Заключенным Техаса подарили бананы с кокаином 

Lenta.ru + ещё 1 16 часов назад
Фото: Texas Department of Criminal Justice
Техасский департамент уголовного производства получил в подарок 45 ящиков бананов, в которых нашли 540 упаковок кокаина. Об этом департамент сообщил на своей странице в Facebook.
Коробки доставили в порт Фрипорт недалеко от Майами. Их никто не забрал, и порт решил пожертвовать бананы заключенным, пока фрукты не испортились. За ящиками приехали два сержанта, которые обнаружили, что одна из упаковок отличается от других. Вскрыв ее, они нашли под связкой бананов пакет с белым порошкообразным веществом и сразу уведомили об этом работников порта.
На место прибыла таможенная служба США и провела тест на кокаин, который оказался положительным. Сотрудники таможни обыскали все ящики и нашли 540 упаковок кокаина общей стоимостью около 18 миллионов долларов. Управление по борьбе с наркотиками и служба таможенного и пограничного контроля США начали расследование инцидента.
Бананы часто используют в качестве маскировки при перевозке наркотиков. Кокаин в бананах был обнаружен в Испании, Чехии, Бельгии и Польше. В последнем случае фрукты с наркотиками даже успели поступить в супермаркет.
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