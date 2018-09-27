Ещё
В Томске загорелась жилая пятиэтажка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Томске загорелась жилая пятиэтажка 

РИА Новости + ещё 29 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Пожар тушат вечером в четверг в пятиэтажном доме в томском Академгородке, эвакуированы около 350 жителей, сообщает управление МЧС по Томской области.
По данным ведомства, в 18.02 (14.02 мск) поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Вавилова. Огонь возник в одной из квартир на третьем этаже и по балконам перекинулся на мансардный пятый этаж.
"В 18.10 на место прибыли первые пожарные подразделения. На тот момент горели балконы с третьего по пятый этажи, огонь уходил на крышу. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, на место направлены дополнительные силы из всех пожарно-спасательных частей Томска", — говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что из дома самостоятельно и с помощью спасателей эвакуировались около 350 человек. Спасатели проверили квартиры на наличие людей.
"Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.
Сейчас идет проливка кровли и мансардного этажа. От МЧС задействованы 77 человек и 18 единиц техники.
По данным ведомства, в Академлицее развернут пункт временного размещения для жителей дома, на месте дежурят специалисты всех оперативных служб города.
Последние новости
Так кончилась империя: Трамп опозорился на выступлении в ООН Создатель самой точной винтовки в мире раскрыл тайну ее ствола Подробности бракоразводного процесса Максаковой с новым мужем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
F-35 нанесли первый боевой удар342
«Мисс Ирака» застрелили за откровенные снимки82
«Россия угрожает третьей мировой»22
Россия Китаю: Не надо было красть наш истребитель389
Жених променял Бузову на 2 миллиона рублей16
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
03:30
Пока вы спали: Россию попросили остановить
Общество
00:10
В сети появилось видео сгибающегося телефона
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение